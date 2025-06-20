Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області ще раз підкреслило потребу в модернізації інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області обурило мешканців села Буша, повідомляє Politeka.

Люди не розуміють, чому за централізоване водопостачання їм тепер доведеться платити 63,84 грн за кубометр — суму, яка суттєво перевищує вартість у сусідніх населених пунктах. Наприклад, у Ямполі аналогічна послуга коштує вдвічі дешевше — близько 30 гривень. Таке цінове розходження викликає запитання щодо обґрунтованості нових тарифів.

Жителі села скаржаться, що рішення про підвищення було ухвалене без попереднього обговорення з громадою. Люди не отримали чітких розрахунків чи пояснень від місцевої влади або постачальника ресурсу. Особливо постраждали ті, хто не має лічильників: вони змушені щомісяця сплачувати фіксовану суму — 230 грн з кожного зареєстрованого мешканця.

Водночас, за словами селян, деякі домоволодіння взагалі не сплачують за воду або підключені до системи нелегально, що створює нерівні умови для споживачів і додаткове навантаження на сумлінних платників.

У комунальному підприємстві «Буша» нові тарифи пояснюють економічною доцільністю: зростанням вартості електроенергії, значним зношенням водомереж та частими аваріями, які потребують додаткових витрат. З-поміж 321 абонента лише 169 мають індивідуальні лічильники, решта споживає воду за загальними нормативами, які, за словами мешканців, не відображають реального споживання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області ще раз підкреслило потребу в модернізації інфраструктури, прозорих тарифоутворюючих механізмах і відкритому діалозі між владою та населенням.

Громада наполягає: перш ніж ухвалювати подібні рішення, варто враховувати фінансові можливості жителів сільської місцевості та шукати збалансовані підходи до реформ у сфері ЖКГ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни