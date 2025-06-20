Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области еще раз подчеркнуло необходимость модернизации инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области возмутило жителей села Буша, сообщает Politeka .

Люди не понимают, почему за централизованное водоснабжение им теперь придется платить 63,84 грн за кубометр — сумму существенно превышающую стоимость в соседних населенных пунктах. К примеру, в Ямполе аналогичная услуга стоит вдвое дешевле — около 30 гривен. Такое ценовое различие вызывает вопрос обоснованности новых тарифов.

Жители села жалуются, что решение о повышении было принято без предварительного обсуждения с обществом. Люди не получили четких расчетов или объяснений от местных властей или поставщика ресурса. Особенно пострадали те, у кого нет счетчиков: они вынуждены ежемесячно платить фиксированную сумму — 230 грн с каждого зарегистрированного жильца.

В то же время, по словам крестьян, некоторые домовладения вообще не платят за воду или подключены к системе нелегально, что создает неравные условия для потребителей и дополнительную нагрузку на добросовестных плательщиков.

В коммунальном предприятии «Буша» новые тарифы объясняют экономической целесообразностью: ростом стоимости электроэнергии, значительным износом водосетей и частыми авариями, требующими дополнительных затрат. Из 321 абонента только 169 имеют индивидуальные счетчики, остальные потребляют воду по общим нормативам, которые, по словам жильцов, не отражают реального потребления.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области еще раз подчеркнуло необходимость модернизации инфраструктуры, прозрачных тарифообразующих механизмов и открытого диалога между властью и населением.

Общество настаивает: прежде чем принимать подобные решения, следует учитывать финансовые возможности жителей сельской местности и искать сбалансированные подходы к реформам в сфере ЖКХ.

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