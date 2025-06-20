Питання про підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області залишається актуальним.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області, зокрема водопостачання та водовідведення, поки що офіційно не запроваджене, проте уряд вже підготував проєкт змін до правил тарифоутворення, повідомляє Politeka.

Йдеться про оновлення постанови Кабміну №502, яка регулює ціни на житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану. Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій, і наразі він винесений на громадське обговорення через сайт Федерації профспілок України.

Згідно з проєктом, органам місцевого самоврядування рекомендується утриматися від підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення.

Пропонується закріпити ціни на рівні, який діяв станом на 24 лютого 2022 року — початку повномасштабного вторгнення РФ. При цьому передбачається, що компенсацію різниці між фактичними та економічно обґрунтованими цінами мають забезпечити місцеві бюджети.

Однак у пояснювальній записці вказано, що за відсутності компенсацій підприємства ЖКГ працюватимуть у збиток, що потенційно може спричинити погіршення якості сервісу, скорочення штатів або навіть перебої в подачі води. Водночас Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) та місцева влада поки що зберігають право на ухвалення рішень про зміну цін.

Окремо у документі роз’яснюється порядок інвестування в умовах воєнного стану. Зокрема, підприємствам, які працюють у зонах бойових дій або на окупованих територіях, дозволяється призупинити реалізацію інвестпрограм, якщо ці кошти необхідно перенаправити на оплату енергоносіїв чи інші критичні витрати для забезпечення безперервної роботи.

Наразі законодавчий мораторій поширюється лише на газ, тепло і гарячу воду. Вода та каналізація залишаються поза його дією, що й спонукає владу вирішити це нормативне протиріччя.

Питання про підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області залишається актуальним і потребує зваженого підходу з боку як влади, так і громади.

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