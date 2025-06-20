Вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области остается актуальным.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, в частности, водоснабжение и водоотвод, пока официально не введено, однако правительство уже подготовило проект изменений к правилам тарифообразования, сообщает Politeka.

Речь идет об обновлении постановления Кабмина №502, регулирующего цены на жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения. Документ разработало Министерство развития общин и территорий, и он вынесен на общественное обсуждение через сайт Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, органам местного самоуправления рекомендуется воздержаться от повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения.

Предлагается закрепить цены на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года — начала полномасштабного вторжения РФ. Предполагается, что компенсацию разницы между фактическими и экономически обоснованными ценами должны обеспечить местные бюджеты.

Однако в пояснительной записке указано, что при отсутствии компенсаций предприятия ЖКХ будут работать в убыток, что потенциально может повлечь за собой ухудшение качества сервиса, сокращение штатов или даже перебои в подаче воды. В то же время Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и местные власти пока сохраняют право на принятие решений об изменении цен.

Отдельно в документе разъясняется порядок инвестирования в условиях военного положения. В частности, предприятиям, работающим в зонах боевых действий или на оккупированных территориях, разрешается приостановить реализацию инвестпрограмм, если эти средства необходимо перенаправить на оплату энергоносителей или другие критические затраты для обеспечения непрерывной работы.

Законодательный мораторий распространяется только на газ, тепло и горячую воду.

Вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области остается актуальным и требует взвешенного подхода как со стороны власти, так и общества.

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