Кілька факторів призведуть до зменшення пропозиції на ринку, що, у свою чергу, спричинить подорожчання овочів в Харкові.

Подорожчання овочів в Харкові продовжується, українцям доводиться економити на базових продуктах, тим часом експерти попереджають про подальший ріст цін, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевих супермаркетів, Мінфіну та з'ясували, яке підвищення показали продукти.

У області інфляція з початку року досягла 5,8%, повідомили в обласному управлінні статистики. Найбільше зросли в ціні продукти харчування — на 2,8%, а особливо відчутно подорожчали овочі — на 6,5%.

Втім, із середини червня ситуація частково змінилася. Збільшення постачання овочів на ринок змусило великі тепличні господарства переглянути ціни. Зокрема, тепличні огірки подешевшали до 25–48 гривень за кілограм, що майже на 15% менше, ніж тиждень тому. Однією з причин здешевлення стало активне надходження овочів із південних регіонів, де літні теплиці забезпечують основну частину врожаю. Там ціни на огірки стартують від 18 гривень за кілограм.

За інформацією порталу «Мінфін», ціни на помідори в супермаркетах теж знижуються, хоча залишаються високими. Так, червоні томати подешевшали з 98,22 до 96,20 грн/кг, рожеві — з 125,87 до 96,80 грн/кг. Помідори-сливки пропонуються в середньому по 110,40 грн/кг.

Магазин РОСТ пропонує томати за 89,90, а огірки гладкі за 68,90. Втім, фахівці радять не розслаблятись: подальше подорожчання овочів в Харкові цілком імовірне. Через погодні умови частина фермерів уже втратила 10–20% урожаю кабачків, картоплі та буряків. Деякі поля залишились незасіяними, а розвиток озимого ріпаку відстає, що може зменшити загальний обсяг зібраної продукції.

Ці фактори призведуть до зменшення пропозиції на ринку, що, у свою чергу, спричинить подорожчання овочів в Харкові. До осені прогнозується зростання цін на кабачки та ранню картоплю. Українським споживачам, імовірно, доведеться витрачати більше на сезонні продукти, ніж у попередні роки.

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