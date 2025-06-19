Несколько факторов приведут к уменьшению предложения на рынке, что, в свою очередь, приведет к подорожанию овощей в Харькове.

Подорожание овощей в Харькове продолжается, украинцам приходится экономить на базовых продуктах, в то же время эксперты предупреждают о дальнейшем росте цен, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные местных супермаркетов, Минфина и выяснили, какое повышение показали продукты.

В области инфляция с начала года достигла 5,8%, сообщили в областном управлении статистики. Больше всего выросли в цене продукты питания – на 2,8%, а особенно ощутимо подорожали овощи – на 6,5%.

Впрочем, с середины июня ситуация частично поменялась. Увеличение поставок овощей на рынок заставило большие тепличные хозяйства пересмотреть стоимость. В частности, тепличные огурцы подешевели до 25–48 гривен за килограмм, что почти на 15% меньше недели назад. Одной из причин удешевления стало активное поступление их из южных регионов, где летние теплицы обеспечивают основную часть урожая. Там стоимость на огурцы стартуют от 18 гривен за килограмм.

По информации портала Минфин, цены на помидоры в супермаркетах тоже снижаются, хотя остаются высокими. Красные томаты подешевели с 98,22 до 96,20 грн/кг, розовые — со 125,87 до 96,80 грн/кг. Помидоры-сливки предлагаются в среднем по 110,40 грн/кг.

Магазин РОСТ предлагает томаты за 89,90, а огурцы гладкие за 68,90. Впрочем, специалисты советуют не расслабляться: дальнейшее подорожание овощей в Харькове вполне возможно. Из-за погодных условий часть фермеров уже потеряла 10–20% урожая кабачков, картофеля и свеклы. Некоторые поля остались незасеянными, а развитие озимого рапса отстает, что может снизить общий объем собранной продукции.

Эти факторы приведут к уменьшению предложения на рынке, что, в свою очередь, приведет к подорожанию овощей в Харькове. К осени прогнозируется рост цен на кабачки и ранний картофель. Украинским потребителям, вероятно, придется тратить больше на сезонные продукты, чем в предыдущие годы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: названы общины, где местные жители могут получить выплаты.

Также Politeka писала, Льготы для детей-ВПЛ: как получить помощь в Харькове, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.