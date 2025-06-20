Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку стане відчутним для більшості домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку торкнеться збору, перевезення й захоронення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення наразі проходить погодження, а зауваження від громадян прийматимуть до 24 червня.

Як повідомив директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк, нові розцінки зумовлені впливом інфляції та зростанням витрат. Так, мешканці багатоквартирних будинків у місті щомісяця платитимуть 61,16 грн замість нинішніх 55,26, а жителі приватних садиб — 62,89 (було 56,57). У громаді поза межами Луцька тариф для багатоповерхівок становитиме 39,30 грн, а для приватного сектору — 42,09 гривні.

Окремо зросте і плата за захоронення відходів, які споживачі привозять самостійно: тепер вона становитиме 665,05 грн (замість 541,32). Ціни для інших категорій споживачів також зростуть: перевезення і видалення коштуватиме 236,44 гривень, а захоронення — ті ж 665,05.

Коли саме набудуть чинності оновлені тарифи — поки невідомо. Мешканцям рекомендують долучатися до обговорення, надсилаючи письмові пропозиції за адресою: вул. Дубнівська, 64, або телефонувати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку стане відчутним для більшості домогосподарств, тому громадянам радять заздалегідь оцінити потенційні витрати.

До слова, нещодавно схоже подорожчання торкнулося Чернівецької області. Для жителів колишніх Першотравневого та Садгірського районів, де послуги надає підприємство "Укрвторресурси-Буковина", розцінки зросли до 62,69 грн із ПДВ для багатоквартирних будинків (з них 5,12 — за зелені відходи) та до 71,38 гривні із ПДВ для одноквартирних будинків (з них 10,71 — за зелені відходи).

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