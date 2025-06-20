Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке станет ощутимым для большинства домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке коснется сбора, перевозки и захоронения бытовых отходов, сообщает Politeka.

Соответствующее решение проходит согласование, а замечания от граждан будут принимать до 24 июня.

Как сообщил директор ЛСКАП «Луцкспецкоммунтранс» Владимир Марценюк, новые расценки обусловлены влиянием инфляции и ростом расходов. Так, жители многоквартирных домов в городе будут ежемесячно платить 61,16 грн вместо нынешних 55,26, а жители частных усадеб — 62,89 (было 56,57). В общине вне Луцка тариф для многоэтажек составит 39,30 грн, а для частного сектора — 42,09 гривны.

Отдельно вырастет и плата за захоронение отходов, которые потребители привозят самостоятельно: теперь она составит 665,05 грн (вместо 541,32). Цены для других категорий потребителей также возрастут: перевозка и удаление обойдется в 236,44 гривен, а захоронения — те же 665,05.

Когда именно вступят в силу обновленные тарифы, пока неизвестно. Жителям рекомендуют приобщаться к обсуждению, посылая письменные предложения по адресу: ул. Дубновская, 64, или звонить по телефону.

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К слову, недавно подобное удорожание коснулось Черновицкой области. Для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов, где услуги предоставляет предприятие "Укрвторресурсы-Буковина", расценки выросли до 62,69 грн с НДС для многоквартирных домов (из них 5,12 — за зеленые отходы) и до 71,38 гривны с НДС для одноквартирных домов.

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