Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Дніпропетровській області для багатьох місцевих стає справжнім рятувальним колом.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Дніпропетровській області буде доступною для окремих категорій людей у червні, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Дніпропетровській області надається, зокрема, для мешканців Кам’янського, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи або нещодавно повернулись із-за кордону після евакуації.

Згідно з інформацією Управління Верховного комісара міжнародної організації у справах біженців, реєстрація на виплати у місті Кам’янське відбуватиметься протягом червня.

Претендувати на підтримку можуть дві категорії. Перша — це переселенці, які змінили місце проживання в Україні протягом останніх шести місяців. Вони мають мати довідку ВПО і не повинні були раніше отримувати фінансову підтримку від будьяких благодійних структур протягом останніх трьох місяців.

Друга — це українці, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації. В обох випадках заявникам слід підтвердити свою історію документально.

Серед основних умов: дохід має бути не вище ніж 5400 гривень на одного члена сім’ї. А ще має бути хоча б один вразливий критерій. Наприклад, це може бути мама або тато, який самостійно виховує дитину, або літня людина віком від 55 років, яка є єдиним членом родини.

Розмір виплати складає 10 800 гривень на одну особу, тобто по 3600 щомісячно протягом трьох місяців. Ця сума, хоч і не вирішує всі проблеми, проте може суттєво підтримати у побуті.

При собі потрібно мати стандартний пакет документів. Це паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, банківську картку головного заявника, довідку ВПО, а також документи, що підтверджують наявність дітей або статус опікуна.

Тож грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Дніпропетровській області — це одна з тих ініціатив, яка спрямована на людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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