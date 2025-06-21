Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Днепропетровской области для многих местных становится настоящим спасательным кругом.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Днепропетровской области будет доступна отдельным категориям людей в июне, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Днепропетровской области предоставляется, в частности, жителям Каменского, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица или недавно вернулись из-за границы после эвакуации.

Согласно информации Управления Верховного комиссара международной организации по делам беженцев, регистрация на выплаты в городе Каменское будет проходить в течение июня.

Претендовать в поддержку могут две категории. Первая — это переселенцы, сменившие место жительства в Украине за последние шесть месяцев. Они должны иметь справку ВПЛ и не должны были получать финансовую поддержку от каких-либо благотворительных структур в течение последних трех месяцев.

Вторая — это украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации. В обоих случаях заявителям следует подтвердить свою историю документально.

Среди основных условий: доход должен быть не выше 5400 гривен на одного члена семьи. А еще должен быть хотя бы один уязвимый критерий. Например, это может быть мама или папа, самостоятельно воспитывающий ребенка, или пожилой человек в возрасте от 55 лет, являющийся единственным членом семьи.

Размер выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека, то есть по 3600 ежемесячно в течение трех месяцев.

При себе необходимо иметь стандартный пакет документов. Это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, банковскую карточку главного заявителя, справку ВПЛ, а также документы, подтверждающие наличие детей или статус опекуна.

Поэтому денежная помощь для пенсионеров от ООН в Днепропетровской области — одна из тех инициатив, которая направлена ​​на людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области: в июне часть украинцев получит деньги автоматически.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: украинцы могут рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам назначают выплаты на три месяца, как получить.