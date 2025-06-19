Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Запорізькій області нараховувалась впродовж квітня, травня і продовжиться у червні, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Запорізькій області залишається актуальною для людей, які проживають у регіонах, де тривають бойові дії або є висока загроза їхнього відновлення.

За офіційними повідомленнями Пенсійного фонду України, виплати у рамках програми Всесвітньої продовольчої організації було продовжено ще на три місяці. Рішення стосується не лише нашого регіону, а й ще восьми інших.

Суть цієї підтримки полягає в тому, що люди пенсійного віку, які отримують менше ніж 3250 гривень щомісяця, зможуть розраховувати на доплату. Розмір цієї надбавки визначається просто: від 3250 віднімається сума нинішньої пенсії.

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Наприклад, якщо людина отримує 2500, то додатково їй нарахують ще 750. Таким чином сума виплати вирівнюється до певного прожиткового мінімуму, встановленого в межах програми.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Запорізькій області призначена тим, хто не отримував міжнародну гуманітарну підтримку або виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Також варто нагадати, що подавати заяви чи проходити додаткові перевірки не потрібно. Кошти нараховуються автоматично. Організатори ініціативи використовують дані, які вже є в державних реєстрах. Тож якщо людина відповідає умовам, гроші надходять без жодних додаткових кроків із її боку.

Програма продовжує працювати з урахуванням актуальної ситуації на фронті та потреб уразливих груп населення.

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Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області: в червні частина українців отримає гроші автоматично.

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Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям призначають виплати на три місяці, як отримати.