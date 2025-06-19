Местные жители могут получить денежную помощь для пенсионеров от ООН в Запорожской области, так что рассказываем подробнее об этом.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Запорожской области начислялось в течение апреля, мая и продолжится в июне, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Запорожской области остается актуальной для людей, проживающих в регионах, где продолжаются боевые действия или высока угроза их восстановления.

По официальным сообщениям Пенсионного фонда Украины, выплаты в рамках программы Всемирной продовольственной организации были продлены еще на три месяца. Решение касается не только нашего региона, но еще восьми других.

Суть этой поддержки состоит в том, что люди пенсионного возраста, получающие менее 3250 гривен ежемесячно, смогут рассчитывать на доплату. Размер этой надбавки определяется просто: из 3250 вычитается сумма нынешней пенсии.

Например, если человек получает 2500, то дополнительно ему насчитают еще 750. Таким образом, сумма выплаты выравнивается до определенного прожиточного минимума, установленного в рамках программы.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Запорожской области назначено тем, кто не получал международную гуманитарную поддержку или выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Также следует напомнить, что подавать заявления или проходить дополнительные проверки не нужно. Средства начисляются автоматически. Организаторы инициативы используют данные, уже имеющиеся в государственных реестрах. Так что если человек отвечает условиям, деньги поступают без каких-либо дополнительных шагов с его стороны.

Программа продолжает работать с учетом актуальной ситуации на фронте и потребностей уязвимых групп населения.

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