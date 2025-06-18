Мешканцям міста радять заздалегідь ознайомитися з підвищеними тарифами на комуналку у Луцьку та врахувати ці зміни при формуванні своїх щомісячних витрат.

Підвищення тарифів на комуналку у Луцьку затвердив виконавчий комітет міської ради, аргументуючи це зростанням витрат на обслуговування, ремонт техніки та оплату праці, повідомляє Politeka.

Йдеться про збільшення цін на вивіз твердих побутових відходів.

Згідно з новими розцінками, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за вивіз сміття 26,33 грн з ПДВ (раніше 16,43), що становить зростання на понад 60%. Для мешканців приватного сектору нова ціна становитиме 29,72 з ПДВ замість нинішніх 18,51 гривень.

Окрім цього, змінилися тарифи на захоронення побутових відходів. Для всіх категорій населення – як у багатоповерхівках, так і в приватних будинках – нова вартість складе 114,48 грн з ПДВ. Раніше вона становила 72,49 грн, тобто також зросла майже на 60%.

У міськраді пояснюють: чинні тарифи востаннє переглядали у 2017–2018 роках. Відтоді суттєво зросла мінімальна заробітна плата, збільшилися витрати на паливо, технічне обслуговування спецтранспорту, а також змінилися логістичні маршрути через розширення територіальної громади. Це, своєю чергою, призвело до зростання планових витрат підприємств, які надають ці послуги.

Мешканцям міста радять заздалегідь ознайомитися з підвищеними тарифами на комуналку у Луцьку та врахувати ці зміни при формуванні своїх щомісячних витрат.

До слова, схоже подорожчання уже відбулося і в Чернівецькій області. Для жителів колишніх Першотравневого та Садгірського районів, де послуги надає підприємство "Укрвторресурси-Буковина", ціни зросли до 62,69 грн із ПДВ для багатоквартирних будинків (з них 5,12 — за зелені відходи) та до 71,38 гривні для одноквартирних будинків (з них 10,71 — за зелені відходи).

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