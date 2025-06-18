Жителям города советуют заранее ознакомиться с повышенными тарифами на коммуналку и учесть эти изменения при формировании своих ежемесячных расходов.

Повышение тарифов на коммуналку в Луцке утвердил исполнительный комитет городского совета, аргументируя это ростом затрат на обслуживание, ремонт техники и оплату труда, сообщает Politeka.

Речь идет об увеличении цен на вывоз твердых бытовых отходов.

Согласно новым расценкам, жители многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора 26,33 грн с НДС (ранее 16,43), что составляет рост более чем на 60%. Для жителей частного сектора новая цена составит 29,72 по НДС вместо нынешних 18,51 гривен.

Кроме того, изменились тарифы на захоронение бытовых отходов. Для всех категорий населения – как в многоэтажках, так и в частных домах – новая стоимость составит 114,48 грн. с НДС. Ранее она составляла 72,49 грн, то есть также выросла почти на 60%.

В горсовете объясняют: действующие тарифы последний раз пересматривались в 2017-2018 годах. С этого момента существенно возросла минимальная заработная плата, увеличились расходы на топливо, техническое обслуживание спецтранспорта, а также изменились логистические маршруты из-за расширения территориальной общины. Это, в свою очередь, привело к росту плановых расходов предприятий, предоставляющих эти услуги.

Жителям города советуют заранее ознакомиться с повышенными тарифами на коммуналку в Луцке и учесть эти изменения при формировании своих ежемесячных расходов.

К слову, подобное подорожание уже произошло и в Черновицкой области. Для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов, где услуги предоставляет предприятие "Укрвторресурсы-Буковина", цены выросли до 62,69 грн с НДС для многоквартирных домов (из них 5,12 за зеленые отходы) и до 71,38 гривны для одноквартирных домов (из них 1).

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