Міська влада закликає мешканців та гостей міста зважати на обмеження руху транспорту в Полтаві.

Обмеження руху транспорту в Полтаві на вулиці Решетилівській планують продовжити до 20 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Полтавської міської ради. Його мають розглянути на засіданні виконкому 19 червня.

Перекриття пов’язане з проведенням капітального ремонту газопроводу середнього тиску. Ремонт виконує Приватне підприємство «Полтава будкомплекс». Під час ремонту тривають земляні роботи на відрізку дороги від перехрестя з провулком Шевченка до вулиці Героїв ОУН — у районі зупинки громадського транспорту «11 школа».

Спочатку завершення робіт планували до 10 червня. Проте через технічні обставини та складність виконання робіт строки довелося переглянути. Якщо виконком ухвалить нове рішення, тимчасові обмеження діятимуть ще понад два місяці.

Варто зазначити, що ділянка залишається частково проїзною, проте через проведення робіт водіям доводиться коригувати маршрути. Для безпечного проїзду встановлено відповідні тимчасові дорожні знаки, однак проїзд у години пік може бути ускладнений.

Міська влада закликає мешканців та гостей міста зважати на обмеження руху транспорту в Полтаві, за можливості обирати альтернативні шляхи та дотримуватися правил дорожнього руху.

Рішення щодо продовження обмеження ухвалять після погодження на засіданні виконкому вже найближчим часом.

До слова, в області також запровадили новий графік поїздів. Відтепер щодня, крім вихідних, на рейс виходитимуть №6524/6523 Ніжин — Гребінка та №6526/6525 Гребінка — Ніжин. Пасажирам, які планують поїздку цим маршрутом, варто звіритися з новим графіком поїздів на Полтавщині, щоб не потрапити в халепу.

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