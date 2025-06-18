Ограничение движения транспорта в Полтаве по улице Решетиловской планируют продлить до 20 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения появился на сайте Полтавского городского совета. Он должен быть рассмотрен на заседании исполкома 19 июня.

Перекрытие связано с проведением капитального ремонта газопровода среднего давления. Ремонт выполняет Частное предприятие «Полтава Стройкомплекс». При ремонте продолжаются земляные работы на отрезке дороги от перекрестка с переулком Шевченко до улицы Героев ОУН — в районе остановки общественного транспорта «11 школа».

Сначала завершение работ планировалось до 10 июня. Однако из-за технических обстоятельств и сложности выполнения работ сроки пришлось пересмотреть. Если исполком примет новое решение, временные ограничения будут действовать свыше двух месяцев.

Следует отметить, что участок остается частично проездным, однако из-за проведения работ водителям приходится корректировать маршруты. Для безопасного проезда установлены соответствующие временные дорожные знаки, однако проезд в часы пик может быть затруднен.

Городские власти призывают жителей и гостей города учитывать ограничение движения транспорта в Полтаве, по возможности выбирать альтернативные пути и соблюдать правила дорожного движения.

Решение о продлении ограничения будет принято после согласования на заседании исполкома уже в ближайшее время.

К слову, в области также был введен новый график поездов. Теперь ежедневно, кроме выходных, на рейс будут выходить №6524/6523 Нежин — Гребенка и №6526/6525 Гребенка — Нежин. Пассажирам, которые планируют поездку по этому маршруту, стоит свериться с новым графиком поездов на Полтавщине, чтобы не попасть впросак.

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