На Полтавщині готуються до оновлень у русі залізничного транспорту, тому вже створено новий графік поїздів.

Новий графік поїздів на Полтавщині вже затверджений "Укрзалізницею" і включає як зміни у часі відправлення, так і тимчасові скасування окремих маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, новий графік поїздів на Полтавщині набирає чинності з суботи, 14 червня. Залізничники попередили, що розклад руху низки приміських і регіональних пасажирських складів буде змінено у зв'язку з нововведеннями.

Відтепер щодня, крім вихідних, на рейс виходитимуть №6524/6523 Ніжин — Гребінка та №6526/6525 Гребінка — Ніжин. Пасажирам, які планують поїздку цим маршрутом, варто звіритися з новим графіком поїздів на Полтавщині, щоб не потрапити в халепу.

З 15 червня №6094 Черкаси — Гребінка вирушатиме трохи раніше, ніж зазвичай. Його новий час відправлення — 17:04, тоді як раніше він виїжджав о 17:16. Прибуття до кінцевої станції також зміниться, він прибуватиме о 19:42 замість попередніх 19:33.

Із 19 числа починаються тимчасові скасування. Не курсуватимуть №6522/6521 до Ніжина №6524/6523 в зворотньому напрямку. А в період з 23 по 28 число пасажири не зможуть скористатися маршрутами №6653/6575 Берестин — Полтава Південна і №6576/6658 Полтава Південна — Берестин.

Крім того, на 25 і 26 червня заплановані ще обмеження. У ці дні скасовується №6524/6523 з Ніжина до Гребінки. Також не курсуватиме №6528/6527. В "Укрзалізниці" просять поставитися до змін з розумінням і ретельно планувати свої поїздки.

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