В Полтавской области готовятся к обновлениям в движении железнодорожного транспорта, поэтому уже создан новый график поездов.

Новый график поездов в Полтавской области уже утвержден "Укрзализныцей" и включает как изменения во времени отправления, так и временные отмены отдельных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, новый график поездов в Полтавской области вступает в силу с субботы, 14 июня. Железнодорожники предупредили, что расписание движения ряда пригородных и региональных пассажирских составов изменится в связи с нововведениями.

Теперь ежедневно, кроме выходных, на рейс будут выходить №6524/6523 Нежин — Гребенка и №6526/6525 Гребенка — Нежин. Пассажирам, которые планируют поездку по этому маршруту, стоит свериться с новым графиком поездов на Полтавщине, чтобы не попасть впросак.

С 15 июня №6094 Черкассы — Гребенка будет отправляться чуть раньше обычного. Его новое время отправления - 17:04, тогда как раньше он уезжал в 17:16. Прибытие в конечную станцию ​​также изменится, он будет прибывать в 19:42 вместо предыдущих 19:33.

С 19 числа начинаются временные отмены. Не будут курсировать №6522/6521 в Нежин №6524/6523 в обратном направлении. А в период с 23 по 28 число пассажиры не смогут воспользоваться маршрутами №6653/6575 Берестин – Полтава Южная и №6576/6658 Полтава Южная – Берестин.

Кроме того, на 25 и 26 июня запланированы еще ограничения. В эти дни отменяется №6524/6523 из Нежина в Гребенку. Также не будет курсировать №6528/6527. В "Укрзализныце" просят отнестись к изменениям с пониманием и тщательно планировать свои поездки.

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