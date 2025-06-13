Подорожчання проїзду у Сумській області стало активно обговорюваною темою, адже це дуже позначається на сімейному бюджеті.

Подорожчання проїзду у Сумській області найбільше відчули в окремих громадах, повідомляє Politeka.

До прикладу, у Глухові міська влада після численних звернень перевізників змушена була піти на підвищення тарифів. Компанії переконані, що працювати за колишніми цінами вже було просто неможливо, і це вони кажуть не вперше.

Вартість пального злетіла, мінімальна зарплата також має бути на рівні 20 тисяч, а автозапчастини стали майже як золото. Тож подорожчання проїзду в Сумській області відбулося з 1 травня за рішенням виконкому.

Так, поїздка на маршруті №6 від Шевченка до Путивльської тепер коштує 15 гривень, а для школярів встановлена пільгова ціна у 10. Аналогічні розцінки діють і на маршруті №8-П, який курсує з села Сліпород до центру Глухова.

Подорожчання проїзду у Сумській області також торкнулося і самого облцентру. Там зміни ввели ще з жовтня минулого року. Зараз разова поїздка у трамваї чи автобусі коштує 6 грн. Проїзний на 40 пересувань містом обходиться у 240, а для учнів і студентів передбачені пільги, що трохи знижують навантаження на сімейний бюджет.

Для тих, хто щодня користується міським транспортом, запровадили об’єднаний проїзний, який діє і в електротранспорті, і в автобусах. Його вартість становить 360 гривень.

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