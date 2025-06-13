Подорожание проезда в Сумской области стало активно обсуждаемой темой, ведь это сказывается на семейном бюджете.

Подорожание проезда в Сумской области больше всего ощутили в отдельных общинах, сообщает Politeka.

К примеру, в Глухове городские власти после многочисленных обращений перевозчиков вынуждены были пойти на повышение тарифов. Компании убеждены, что работать по прежним ценам уже было просто невозможно, и это они говорят не в первый раз.

Стоимость горючего взлетела, минимальная зарплата также должна быть на уровне 20 тысяч, а автозапчасти стали почти как золото. Так что подорожание проезда в Сумской области произошло с 1 мая по решению исполкома.

Так, поездка на маршруте №6 от Шевченко до Путивльской теперь стоит 15 гривен, а для школьников установлена ​​льготная цена в 10. Аналогичные расценки действуют и на маршруте №8-П, курсирующем из села Слипород в центр Глухова.

Подорожание проезда в Сумской области также коснулось и самого облцентра. Там перемены ввели еще с октября прошлого года. Сейчас разовая поездка в трамвае или автобусе стоит 6 грн. Проездной на 40 передвижений по городу обходится в 240, а для учащихся и студентов предусмотрены льготы, немного снижающие нагрузку на семейный бюджет.

Для тех, кто ежедневно пользуется городским транспортом, ввели объединенный проездной, действующий и в электротранспорте, и в автобусах. Его стоимость составляет 360 грн.

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