Обмеження руху транспорту в Тернополі тимчасові, але необхідні для безпеки і подальшої якісної експлуатації дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Тернополі розпочнуться з 19 червня через початок ремонтних робіт на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Бродівській, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про часткове перекриття руху транспорту на цій ділянці з 19 червня по 31 липня 2025 року.

Ремонтні роботи мають на меті покращення стану шляхопроводу, що забезпечить безпеку та комфорт дорожнього пересування в подальшому.

Під час ремонту ділянка залишатиметься проїзною, проте з частковими перекриттями, що може спричинити уповільнення руху та підвищену інтенсивність на прилеглих вулицях. Для організації безпеки на місці встановлять тимчасові дорожні знаки та організують дорожні бар’єри згідно з погодженою схемою.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи ці обмеження, та суворо дотримуватися ПДР. Рекомендується звернути увагу на встановлені знаки та неухильно виконувати вказівки регулювальників. Такі заходи допоможуть уникнути аварійних ситуацій та зменшать затори.

Обмеження руху транспорту в Тернополі тимчасові, але необхідні для безпеки і подальшої якісної експлуатації дорожньої інфраструктури. Міська влада просить вибачення за тимчасові незручності і дякує за розуміння та співпрацю. Завдяки цим ремонтам, пересування у районі вулиці Бродівської стане більш безпечним і комфортним для всіх.

Місцевим мешканцям і гостям міста радять бути уважними та враховувати тимчасові зміни для безпечного і комфортного пересування Тернополем.

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