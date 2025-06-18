Ограничения движения транспорта в Тернополе начнутся с 19 июня из-за начала ремонтных работ на путепроводе через железнодорожный путь по улице Бродовской, сообщает Politeka.
Исполнительный комитет Тернопольского городского совета принял решение о частичном перекрытии движения транспорта на этом участке с 19 июня по 31 июля 2025 года.
Ремонтные работы направлены на улучшение состояния путепровода, что обеспечит безопасность и комфорт дорожного передвижения в дальнейшем.
Во время ремонта участок будет оставаться проездным, однако с частичными перекрытиями, что может повлечь замедление движения и повышенную интенсивность на близлежащих улицах. Для обеспечения безопасности на месте установят временные дорожные знаки и организуют дорожные барьеры согласно согласованной схеме.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая эти ограничения, и строго соблюдать ПДД. Рекомендуется обратить внимание на установленные знаки и неукоснительно следовать указаниям регуляторов. Такие меры помогут избежать аварийных ситуаций и уменьшат пробки.
Ограничения движения транспорта в Тернополе временные, но необходимые для безопасности и дальнейшей качественной эксплуатации дорожной инфраструктуры. Городские власти просят прощения за временные неудобства и благодарят за понимание и сотрудничество. Благодаря этим ремонтам, передвижение в районе улицы Бродовской станет более безопасным и комфортным для всех.
Местным жителям и гостям города советуют быть внимательными и учитывать временные изменения для безопасного и комфортного передвижения по Тернополу.
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