Відключення води в Київській області не заплановане, однак у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на водопровідних мережах столиці користування варто буде обмежити, повідомляє Politeka.

У ніч з 19 на 20 червня з 23:00 до 05:00 Київводоканал здійснюватиме планову промивку труб у Оболонському районі. Роботи проводитимуться з використанням води з підвищеним вмістом хлору.

У зону виконання робіт потрапляють: вул. Героїв полку «Азов», вул. Левка Лук’яненка, вул. Йорданська, вул. Олександра Архипенка, вул. Приозерна, просп. Оболонський та просп. Володимира Івасюка. Промивка відбуватиметься у нічний час, щоб мінімізувати незручності для мешканців району. У цей період можливе зниження тиску в мережі.

Київводоканал застерігає: під час промивки не варто використовувати воду з крану для пиття, приготування їжі чи гігієнічних процедур. Користуватися водою можна лише після завершення робіт — з 05:00 20 червня, попередньо давши їй стекти. Якщо вода стане прозорою та не матиме стороннього запаху, її безпечно вживати.

Отже, хоч відключення води в Київській області і не буде, але буде обов’язкова гігієнічна процедура, яка запобігає застою та накопиченню осаду в трубах. Такі заходи позитивно впливають на якість води, яку отримують споживачі.

Спеціалісти наголошують, що профілактичні промивки є стандартною практикою для утримання водопровідних систем у належному технічному стані. Мешканцям радять заздалегідь набрати необхідний запас для нічного користування, аби уникнути незручностей у цей час.

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