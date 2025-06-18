Отключение воды в Киевской области не запланировано, однако в связи с проведением профилактических работ на водопроводных сетях столицы пользование следует ограничить, сообщает Politeka.

В ночь с 19 на 20 июня с 23:00 до 05:00 Киевводоканал проведет плановую промывку труб в Оболонском районе. Работы будут производиться с использованием воды с повышенным содержанием хлора.

В зону выполнения работ попадают: ул. Героев полка "Азов", ул. Левка Лукьяненко, ул. Иорданская, ул. Александра Архипенко, ул. Приозерная, просп. Оболонский и просп. Владимир Ивасюк. Промывка будет происходить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства жителей района. В этот период возможно понижение давления в сети.

Киевводоканал предостерегает: во время промывки не следует использовать воду из крана для питья, приготовления пищи или гигиенических процедур. Пользоваться водой можно только после завершения работ – с 05:00 20 июня, предварительно дав ей стечь. Если вода станет прозрачной и не будет иметь посторонний запах, ее безопасно употреблять.

Следовательно, хоть отключения воды в Киевской области и не будет, но будет обязательная гигиеническая процедура, предотвращающая застой и накопление осадка в трубах. Такие меры оказывают положительное влияние на качество воды, которую получают потребители.

Специалисты отмечают, что профилактические промывки являются стандартной практикой для содержания водопроводных систем в надлежащем техническом состоянии. Жителям советуют заранее набрать необходимый запас для ночного пользования во избежание неудобств в это время.

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