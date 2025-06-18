Відключення світла в Харківській області проводиться з метою проведення планових робіт з технічного обслуговування та профілактики.

Відключення світла в Харківській області заплановано на 19 червня через проведення технічних робіт Кегичівським РЕМ АК «Харківобленерго», повідомляє Politeka.

Протягом дня, з 08:00 до 17:00, тимчасово буде припинено електропостачання у низці населених пунктів Кегичівської громади.

Зокрема, у селі Медведівка без електроенергії залишаться мешканці вулиці Вишневої (будинки №18–24). У селищі Кегичівка обмеження торкнуться вулиць Героїв Маріуполя (№1, 3), Осінньої (від №3 до №35), Волошина (№166, 166/А), Енергетиків (№6–18А), Заводської (широкий діапазон будинків), Затишної, Світлої, Тихої, а також провулків Заводського, Світлого, Садового і Соборного.

Окремо зазначено відключення будинків на вулицях Залізничній, Садовій, Соборній та Шевченка.

У селі Нова Парафіївка електропостачання буде припинено на вул. Миру (№1–28), а в селі Бесарабівка — на вулицях Половки Петра Артемовича та Центральній (№2–39).

Як зазначають в АК «Харківобленерго», відключення світла в Харківській області проводиться з метою проведення планових робіт з технічного обслуговування та профілактики. Жителів просять заздалегідь зарядити мобільні пристрої, приготувати запас води (за потреби) та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Фахівці обіцяють завершити роботи у встановлений термін. У разі змін графіку, додаткову інформацію можна буде отримати через офіційні канали обленерго чи органи місцевої влади.

У разі зміни графіка знеструмлення інформація буде оновлена на офіційних ресурсах, тож жителям варто слідкувати за ними.

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