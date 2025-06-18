Отключение света в Харьковской области производится с целью проведения плановых работ по техническому обслуживанию и профилактике.

Отключение света в Харьковской области запланировано на 19 июня из-за проведения технических работ Кегичевским РЭС АК «Харьковоблэнерго», сообщает Politeka.

В течение дня с 08:00 до 17:00 временно будет прекращено электроснабжение в ряде населенных пунктов Кегичевской общины.

В частности, в селе Медведевка без электроэнергии останутся жители улицы Вишневой (дома №18-24). В поселке Кегичевка ограничения коснутся улиц Героев Мариуполя (№1, 3), Осенней (от №3 до №35), Волошина (№166, 166/А), Энергетиков (№6–18А), Заводской (широкий диапазон домов), Уютной, Светлой Светлого, Садового и Соборного.

Отдельно отмечено отключение домов на улицах Железнодорожной, Садовой, Соборной и Шевченко.

В селе Новая Парафиевка электроснабжение будет прекращено на ул. Мира (№1-28), а в селе Бесарабовка - на улицах Половки Петра Артемовича и Центральной (№2-39).

Как отмечают в АК «Харьковоблэнерго», отключение света в Харьковской области производится с целью проведения плановых работ по техническому обслуживанию и профилактике. Местных жителей также просят заранее зарядить мобильные устройства, приготовить запас воды (при необходимости) и с пониманием отнестись к таким временным неудобствам.

Специалисты обещают завершить работу в установленный срок. В случае изменения графика, дополнительную информацию можно будет получить через официальные каналы облэнерго или местные власти.

В случае изменения графика обесточивания информация будет обновлена ​​на официальных ресурсах, поэтому жителям следует следить за ними.

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