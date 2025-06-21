У Харківській області зафіксовано подорожчання продуктів у травні–червні 2025 року, зокрема молочних виробів, що помітно відображається на вартості популярних товарів у супермаркетах, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, середня вартість йогурту Активіа Класичний 1,5% (290 мл) станом на 21 червня становить 36,49 грн., що на 1,70 більше, ніж у травні. У мережі Novus ціна цього продукту зросла зі 34,76 до 36,49.

Аналогічна тенденція простежується і у більших упаковках — йогурт Активіа 580 мл у Metro подорожчав на 1,66 грн і зараз коштує 36,71 гривень. У місцевих супермаркетах мережі Рост ціни на йогурти також досить високі: йогурт President Дольче 2,5% (290 г) продають за 32,81.

Що стосується маргарину, середня вартість маргарину Олком Вершковий 72,5% у червні піднялася на 0,75 грн і тепер становить 35,20, зокрема у Novus – 36,49, а в Auchan – 33,90. Масло Селянське 72,5% також зросло в ціннику: середня вартість становить 117,25 гривень, що на 0,30 вище ніж минулого місяця. У мережі Рост масло Селянське 73% 400 г продається за 139,40.

Сметана «Президент» 15% (350 г) коштує в середньому 54,49 гривні, що на 0,50 більше, ніж у травні. У Metro та Novus ціни тримаються на рівні 53,98 і 54,99 відповідно. У супермаркетах Рост сметана «Біла лінія» 20% (200 г) доступна за ціною 39,40.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області, зокрема молочної продукції, продовжує впливати на бюджет споживачів, що потребує уваги з боку українських покупців при плануванні своїх щоденних витрат.

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