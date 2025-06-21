Подорожание продуктов в Харьковской области, в частности молочной продукции, продолжает влиять на нуждающийся в бюджете потребителей.

В Харьковской области зафиксировано подорожание продуктов в мае-июне 2025 года, в частности, молочных изделий, что заметно отражается на стоимости популярных товаров в супермаркетах, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин , средняя стоимость йогурта Активиа Классический 1,5% (290 мл) по состоянию на 21 июня составляет 36,49 грн., что на 1,70 больше, чем в мае. В сети Novus цена этого продукта выросла с 34,76 до 36,49.

Аналогичная тенденция прослеживается и в больших упаковках - йогурт Активиа 580 мл у Metro подорожал на 1,66 грн и сейчас стоит 36,71 грн. В местных супермаркетах сети Рост цены на йогурты также достаточно высоки: йогурт President Дольче 2,5% (290 г) продается за 32,81.

Что касается маргарина, средняя стоимость маргарина Олком Сливочный 72,5% в июне поднялась на 0,75 грн и теперь составляет 35,20, в том числе Novus – 36,49, а Auchan – 33,90. Масло Крестьянское 72,5% также выросло в ценнике: средняя стоимость составляет 117,25 гривен, что на 0,30 выше, чем в прошлом месяце. В сети Рост масло Крестьянское 73% 400 г продается по 139,40.

Сметана "Президент" 15% (350 г) стоит в среднем 54,49 гривны, что на 0,50 больше, чем в мае. В Metro и Novus цены держатся на уровне 53,98 и 54,99 соответственно. В супермаркетах Рост сметана «Белая линия» 20% (200 г) доступна по цене 39,40.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области, в частности, молочной продукции, продолжает влиять на бюджет потребителей, что требует внимания со стороны украинских покупателей при планировании своих ежедневных расходов.

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