Обмеження руху транспорту в Харкові носитиме лише тимчасовий характер, проте воно діятиме до початку серпня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Харківська міська рада.

Обмеження руху транспорту в Харкові на певний період введуть у центральній частині міста. З восьмої години ранку дев’ятнадцятого червня до восьмої години вечора першого серпня буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Літературній — на ділянці між вулицями Данилевського та Культури.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження руху транспорту в Харкові пов’язані з реконструкцією теплових мереж. Роботи мають на меті модернізацію інфраструктури та покращення надійності теплопостачання у цьому районі міста.

На період проведення ремонтних робіт водіям радять завчасно планувати маршрут, враховуючи необхідність об’їзду. Об'їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями — Данилевського, Культури, проспектом Науки та іншими суміжними шляхами.

Крім цього, зміни ввели на перехресті вулиць Чернишевської та Скрипника. Часткові незручності діятимуть до 30 червня. Як повідомляє Департамент будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням аварійних робіт на газопроводі.

Проїзд автотранспорту через ремонтні роботи на цих вулицях тепер організовано по-новому. Зокрема можна проїхати лише вільною від робіт смугою пересування.

Крім цього діє новий графік шляху потягів. Так, з червня 2025 року регіональні поїзди за маршрутом Дніпро–Харків курсують за оновленим розкладом. Як попередила регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», поїзд № 824 сполученням Дніпро-Головний — Харків-Пасажирський вирушатиме о 16:09 та прибуватиме до Харкова о 20:03.

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