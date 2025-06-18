Ограничение движения транспорта в Харькове будет носить лишь временный характер, однако оно будет действовать в начале августа, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил Харьковский городской совет.

Ограничение движения транспорта в Харькове на определенный период будет введено в центральной части города. С восьми часов утра девятнадцатого июня до восьми вечера первого августа будет временно перекрыто движение транспорта на улице Литературной — на участке между улицами Данилевского и Культуры.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства, ограничение движения транспорта в Харькове связано с реконструкцией тепловых сетей. Работы направлены на модернизацию инфраструктуры и улучшение надежности теплоснабжения в этом районе города.

На период проведения ремонтных работ водителям советуют заблаговременно планировать маршрут, учитывая необходимость объезда. Объехать перекрытый участок можно по близлежащим улицам — Данилевскому, Культуре, проспекту Науки и другим смежным путям.

Кроме того, изменения ввели на перекрестке ул. Чернышевской и Скрипника. Частичные неудобства будут действовать до 30 июня. Как сообщает Департамент строительства и путевого хозяйства, ограничения связаны с проведением аварийных работ по газопроводу.

Проезд автотранспорта через ремонт на этих улицах теперь организован по-новому. В частности, можно проехать только свободной от работ полосой передвижения.

Кроме этого действует новый график пути поездов. Так, с июня 2025 года региональные поезда по маршруту Днепр–Харьков курсируют по обновленному расписанию. Как предупредил региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», поезд № 824 сообщением Днепр-Главный — Харьков-Пассажирский будет отправляться в 16:09 и прибывать в Харьков в 20:03.

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