У Сумах та інших регіонах України прогнозують дефіцит продуктів, зокрема популярних сезонних фруктів, таких як абрикоси, персики та черешня, повідомляє Politeka.

Нестача цих товарів у супермаркетах може призвести до суттєвого зростання цін, попереджають експерти.

Основними причинами дефіциту є несприятливі погодні умови навесні, зокрема заморозки, які суттєво скоротили врожай фруктів. Крім того, через логістичні труднощі зменшився імпорт продукції з інших країн, що ускладнює стабільність постачань на ринок. Вартість виробництва також зросла через подорожчання добрив і пального, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продуктів.

Аналітики прогнозують, що ціни на сезонні фрукти можуть зрости на 30-50% у порівнянні з минулим роком. Українцям радять готуватися до подорожчання та розглядати альтернативи, як-от заморожені або консервацію, щоб зберегти бюджет.

Окрім фруктів, варто звернути увагу й на ситуацію з картоплею — одним із базових продуктів на столах українців. Ціни на овоч урожаю 2024 року вже зросли на 13% у порівнянні з минулим тижнем, що пояснюється початком надходження молодої картоплі на ринок.

Дефіцит продуктів у Сумах і по всій Україні став реальністю, що змушує споживачів переглянути свої звички та готуватися до можливого подорожчання у найближчі місяці.