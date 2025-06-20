У Сумах та інших регіонах України прогнозують дефіцит продуктів, зокрема популярних сезонних фруктів, таких як абрикоси, персики та черешня, повідомляє Politeka.
Нестача цих товарів у супермаркетах може призвести до суттєвого зростання цін, попереджають експерти.
Основними причинами дефіциту є несприятливі погодні умови навесні, зокрема заморозки, які суттєво скоротили врожай фруктів. Крім того, через логістичні труднощі зменшився імпорт продукції з інших країн, що ускладнює стабільність постачань на ринок. Вартість виробництва також зросла через подорожчання добрив і пального, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продуктів.
Аналітики прогнозують, що ціни на сезонні фрукти можуть зрости на 30-50% у порівнянні з минулим роком. Українцям радять готуватися до подорожчання та розглядати альтернативи, як-от заморожені або консервацію, щоб зберегти бюджет.
Окрім фруктів, варто звернути увагу й на ситуацію з картоплею — одним із базових продуктів на столах українців. Ціни на овоч урожаю 2024 року вже зросли на 13% у порівнянні з минулим тижнем, що пояснюється початком надходження молодої картоплі на ринок.
Дефіцит продуктів у Сумах і по всій Україні став реальністю, що змушує споживачів переглянути свої звички та готуватися до можливого подорожчання у найближчі місяці.
Влада закликає населення не панікувати, а планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат.
Паралельно виробники та імпортери працюють над пошуком нових ринків та шляхів постачання для стабілізації ситуації на ринку.
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