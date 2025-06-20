В Сумах и других регионах Украины прогнозируют дефицит продуктов, в частности, популярных сезонных фруктов, таких как абрикосы, персики и черешня, сообщает Politeka.

Нехватка этих товаров в супермаркетах может привести к существенному росту цен, предупреждают эксперты.

Основными причинами дефицита являются неблагоприятные погодные условия весной, в частности, заморозки, существенно сократившие урожай фруктов. Кроме того, из-за логистических трудностей уменьшился импорт продукции из других стран, что затрудняет стабильность поставок на рынок. Стоимость производства также возросла из-за подорожания удобрений и горючего, что оказывает непосредственное влияние на конечную цену продуктов.

Аналитики прогнозируют, что цены на сезонные фрукты могут вырасти на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Украинцам советуют готовиться к подорожанию и рассматривать альтернативы, например замороженные или консервацию, чтобы сохранить бюджет.

Кроме фруктов стоит обратить внимание и на ситуацию с картофелем — одним из базовых продуктов на столах украинцев. Цены на овощ урожая 2024 года уже выросли на 13% по сравнению с прошлой неделей, что объясняется началом поступления молодого картофеля на рынок.

Дефицит продуктов в Сумах и по всей Украине стал реальностью, заставляющей потребителей пересмотреть свои привычки и готовиться к возможному удорожанию в ближайшие месяцы.