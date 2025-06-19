Дефіцит продуктів у Харкові вже відчувається через несприятливі погодні умови.

Весняні заморозки в Україні призвели до значного погіршення стану сільськогосподарських культур, що спричинило дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах, повідомляє Politeka.

Через холодні температури постраждали посіви пшениці, соя пожовтіла, а кукурудза розвивається слабо, що ускладнює очікування на врожай ягід, овочів і фруктів.

Особливо постраждали фруктові дерева — яблука, груші, вишні та сливи мають незадовільний стан, що вже впливає на підвищення їхньої вартості. Заморозки пошкодили розсаду томатів та огірків, а також пшеницю, крім того, через погані погодні умови не було можливості своєчасно обробити поля.

На Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі весняні морози припали на критичний період цвітіння рослин, що спричинило суттєві втрати врожаю. У Полтавській області замерзли капуста, виноград, полуниця, редис та навіть троянди, а на Житомирщині вимерзла малина.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що найбільше постраждала кісточкова група — абрикоси, персики, а також полуниця і вишня. За його прогнозом, через дефіцит очікується зростання цін на ці продукти до 30%. Водночас яблука і груші постраждали менше.

Незважаючи на втрати, Денис Марчук запевнив, що дефіциту фруктів в Україні не буде, однак внутрішній урожай не задовольнить повністю потреби населення. Через це країна буде змушена активніше закуповувати овочі і фрукти за кордоном, що також позначиться на цінах.

Отже, дефіцит продуктів у Харкові вже відчувається через несприятливі погодні умови, і споживачам варто готуватися до подорожчання сезонних овочів та фруктів у найближчі місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.

Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.