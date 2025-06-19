Весенние заморозки в Украине привели к значительному ухудшению состояния сельскохозяйственных культур, что повлекло за собой дефицит продуктов в Харькове и других регионах, сообщает Politeka.

Из-за холодных температур пострадали посевы пшеницы, соя пожелтела, а кукуруза развивается слабо, что затрудняет ожидания урожая ягод, овощей и фруктов.

Особенно пострадали фруктовые деревья — яблоки, груши, вишни и сливы имеют неудовлетворительное состояние, что уже влияет на повышение их стоимости. Заморозки повредили рассаду томатов и огурцов, а также пшеницу, кроме того, из-за плохих погодных условий не было возможности своевременно обработать поля.

В Херсонской, Николаевской и Запорожье весенние морозы пришлись на критический период цветения растений, что повлекло за собой существенные потери урожая. В Полтавской области замерзли капуста, виноград, клубника, редис и даже розы, а в Житомирской вымерзла малина.

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что больше всего пострадала косточковая группа — абрикосы, персики, а также клубника и вишня. По его прогнозу, из-за дефицита ожидается рост цен на эти продукты до 30%. В то же время яблоки и груши пострадали меньше.

Несмотря на потери Денис Марчук заверил, что дефицита фруктов в Украине не будет, однако внутренний урожай не удовлетворит полностью потребности населения. Поэтому страна будет вынуждена активнее закупать овощи и фрукты за рубежом, что также скажется на ценах.

Следовательно, дефицит продуктов в Харькове уже ощущается из-за неблагоприятных погодных условий, и потребителям следует готовиться к удорожанию сезонных овощей и фруктов в ближайшие месяцы.

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