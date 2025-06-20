Дефіцит продуктів у Запоріжжі призведе до зростання цін щонайменше на 40-60%, повідомляє Politeka.

Йдеться про мед, який опинився під загрозою через несприятливі погодні умови, які вплинули на врожай у Запоріжжі та інших регіонах. За прогнозами експертів, цьогоріч вдасться зібрати лише третину від минулорічного обсягу меду.

Погодні аномалії — пізні заморозки, зливи з градом та посуха — призвели до масової загибелі бджіл, що спричинило катастрофічне зниження врожаю. Як зазначає засновник "Пасіка 21" Сергій Шаронін, сезон 2025 року є надзвичайно складним не лише для України, а й для світового ринку.

На прикладі Черкащини він пояснює, що заморозки, холодні дощі й град буквально знищили шанси на хороший медозбір акації, основної медоносної культури.

Надії на врожай соняшникового продукту, який зазвичай є альтернативою, також під загрозою через посуху, що охопила значні території Півдня та Центру України. Через це бджоли можуть залишитися без нектару, а пасічники — без прибутку, адже соняшниковий продукт має значно нижчу ринкову вартість.

У Європі і США ситуація ще гірша: там через кліматичні зміни і хімікати масово гинуть бджоли, що призводить до критичного зниження виробництва. Попри зменшення врожаю, ціни поки що ростуть повільніше, ніж падає обсяг пропозиції.

Очікується, що вже восени ціни на натуральний та органічний мед в Україні зростуть суттєво. Скорочення місцевих поставок може змусити імпортерів активніше закуповувати його з Азії, що змінить структуру ринку.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі і в цілому по країні може призвести до серйозних змін у споживчих цінах і доступності меду.