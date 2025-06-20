Дефицит продуктов в Запорожье приведет к росту цен, по меньшей мере, на 40-60%, сообщает Politeka.
Речь идет о меде, который оказался под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на урожай в Запорожье и других регионах. По прогнозам экспертов, в этом году удастся собрать только треть прошлогоднего объема меда.
Погодные аномалии — поздние заморозки, ливни с градом и засуха — привели к массовой гибели пчел, что повлекло за собой катастрофическое снижение урожая. Как отмечает основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин, сезон 2025 года чрезвычайно сложный не только для Украины, но и для мирового рынка.
На примере Черкасской области он объясняет, что заморозки, холодные дожди и град буквально уничтожили шансы на хороший медосбор акации, основной медоносной культуры.
Надежды на урожай подсолнечного продукта, который обычно является альтернативой, также под угрозой из-за засухи, охватившей значительные территории Юга и Центра Украины, поэтому пчелы могут остаться без нектара, а пчеловоды — без прибыли, ведь подсолнечный продукт имеет значительно более низкую рыночную стоимость.
В Европе и США ситуация еще хуже: там из-за климатических изменений и химикатов массово погибают пчелы, что приводит к критическому снижению производства. Несмотря на сокращение урожая, цены пока растут медленнее, чем падает объем предложения.
Ожидается, что осенью цены на натуральный и органический мед в Украине возрастут существенно. Сокращение местных поставок может вынудить импортеров активнее закупать его из Азии, что изменит структуру рынка.
Дефицит продуктов в Запорожье и в целом по стране может привести к серьезным изменениям в потребительских ценах и доступности меда.
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