Грошова допомога для пенсіонерів в Україні надається щороку до Дня Незалежності, який Україна відзначає 24 серпня, проте її виплачують громадянам з особливим статусом, повідомляє Politeka.net.

Деяким категоріям громадян слід самостійно звернутися до Пенсійного фонду, аби не втратити можливість отримати кошти.

Грошова допомога для пенсіонерів з відповідним статусом надійде автоматично, без додаткових дій.

Сума виплати залежить від статусу:

особи з інвалідністю внаслідок війни: перша група — 3100 гривень, друга — 2900 гривень, третя — 2700 грн;

особи з особливими заслугами перед Україною — 3100 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, а також діти, народжені в місцях примусового тримання — 1000 гривень;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України, ветерани війни, жертви нацизму — 650 грн;

учасники війни, колишні в’язні таборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників — 450 грн.

Грошова допомога для пенсіонерів перерахується разом із пенсією у серпні. Військовослужбовці та працевлаштовані особи отримають кошти на рахунок своєї військової частини або організації за умови, що їхній роботодавець подасть відповідне звернення. Інші категорії мають самостійно подати заяву до Пенсійного фонду до першого серпня 2025 року. Для тих, хто не встигне зробити це вчасно, передбачено додатковий термін — до першого жовтня.

У заяві необхідно вказати паспортні дані, номер банківського рахунку, ідентифікаційний код (за наявності), а також дані з посвідчення, яке підтверджує право.

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