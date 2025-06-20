Денежная помощь для пенсионеров перечислится вместе с пенсией в августе.

Денежная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется ежегодно ко Дню Независимости, который отмечает 24 августа, однако ее выплачивают гражданам с особым статусом, сообщает Politeka.net.

Некоторым категориям граждан следует самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не упустить возможность получить средства.

Денежная помощь для пенсионеров с соответствующим статусом поступит автоматически, без дополнительных действий.

Сумма выплаты зависит от статуса:

лица с инвалидностью в результате войны: первая группа - 3100 гривен, вторая - 2900 гривен, третья - 2700 грн;

лица с особыми заслугами перед Украиной – 3100 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, а также дети, рожденные в местах принудительного содержания – 1000 гривен;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветераны войны, жертвы нацизма - 650 грн;

участники войны, бывшие узники лагерей, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков – 450 грн.

Денежная помощь для пенсионеров перечислится вместе с пенсией в августе. Военнослужащие и трудоустроенные лица получат средства на счет своей воинской части или организации при условии, что их работодатель подаст соответствующее обращение. Другие категории должны самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа 2025 года. Для тех, кто не успеет сделать это вовремя, предусмотрен дополнительный срок до первого октября.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, номер банковского счета, идентификационный код (при наличии), а также данные по удостоверению, подтверждающему право.

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