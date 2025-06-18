Прогноз погоди в Україні на 19–21 червня вказує на нестійкі умови, до яких українцям варто бути готовими.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні обіцяє як ясне небо, так і короткочасні дощі у різних регіонах, повідомляє Politeka.

У центрі, на заході та півночі країни можливе послаблення спеки, однак місцями все ще зберігатиметься висока температура повітря.

У Харкові 19 червня розпочнеться із ясного ранку, проте вже з обіду небо затягнеться хмарами, опадів не передбачається. Температура вдень сягне +24°C. У п’ятницю, 20-го, вранці йтиме дрібний дощ, який завершиться лише до вечірньої пори. У суботу, 21-го, похмура погода зміниться на ясну тільки надвечір, удень можливі опади.

В Одесі у четвер переважно похмуро, проте без опадів. Температура коливатиметься від +19 до +29°C. У п’ятницю небо почне прояснюватися після обіду. У суботу вдень прогнозується дрібна мряка, яка до кінця дня завершиться.

Львів зустріне 19 червня ранковим сонцем, однак до вечора погода зіпсується. У п’ятницю буде сухо, хмарність змінюватиметься ясним небом. У суботу умови будут мінливими, але без істотних опадів.

У Києві у четвер буде похмуро. В п’ятницю вдень очікуються зливи, які посиляться ближче до вечора. У суботу можливі опади з ранку, але вдень дощ припиниться.

Загалом, прогноз погоди в Україні на 19–21 червня вказує на нестійкий характер: у деяких містах варто підготуватись до дощу, а десь — насолоджуватись сонцем. День літнього сонцестояння 21 числа принесе як тепло, так і традиційні народні прикмети: багата роса – до доброго врожаю.

Тож, плануючи свій час, не забудьте перевірити не лише температуру, а й вологість та вітер — ці деталі можуть суттєво вплинути на ваш комфорт.

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