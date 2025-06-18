Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни обещает как ясное небо, так и кратковременные дожди в разных регионах, сообщает Politeka.
В центре, на западе и севере страны возможно ослабление жары, однако местами все еще сохраняется высокая температура воздуха.
В Харькове 19 июня начнется с раннего утра, однако уже с обеда небо затянется облаками, осадков не предполагается. Температура днем составит +24°C. В пятницу, 20-го, утром будет идти мелкий дождь, который завершится только к вечеру. В субботу, 21-го, пасмурная погода сменится на ясную только к вечеру, днем возможны осадки.
В Одессе в четверг преимущественно пасмурно, но без осадков. Температура будет колебаться от +19 до +29°C. В пятницу небо станет проясняться после обеда. В субботу днем прогнозируется мелкая морось, которая к концу дня завершится.
Львов встретит 19 июня утром, однако к вечеру погода испортится. В пятницу будет сухо, облачность сменится ясным небом. В субботу условия будут переменчивыми, но без существенных осадков.
В Киеве в четверг будет пасмурно. В пятницу днем ожидаются ливни, которые усилятся ближе к вечеру. В субботу возможны осадки с утра, но днем дождь прекратится.
В целом прогноз погоды в Украине на 19–21 июня указывает на неустойчивый характер: в некоторых городах стоит подготовиться к дождю, а где-то наслаждаться солнцем. День летнего солнцестояния 21 числа принесет как тепло, так и народные приметы: богатая роса – к хорошему урожаю.
Так что, планируя свое время, не забудьте проверить не только температуру, но и влажность и ветер – эти детали могут существенно повлиять на ваш комфорт.
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