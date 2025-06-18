Прогноз погоды в Украине на 19–21 июня отмечает неустойчивые условия, к которым украинцам следует быть готовыми.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни обещает как ясное небо, так и кратковременные дожди в разных регионах, сообщает Politeka.

В центре, на западе и севере страны возможно ослабление жары, однако местами все еще сохраняется высокая температура воздуха.

В Харькове 19 июня начнется с раннего утра, однако уже с обеда небо затянется облаками, осадков не предполагается. Температура днем ​​составит +24°C. В пятницу, 20-го, утром будет идти мелкий дождь, который завершится только к вечеру. В субботу, 21-го, пасмурная погода сменится на ясную только к вечеру, днем ​​возможны осадки.

В Одессе в четверг преимущественно пасмурно, но без осадков. Температура будет колебаться от +19 до +29°C. В пятницу небо станет проясняться после обеда. В субботу днем ​​прогнозируется мелкая морось, которая к концу дня завершится.

Львов встретит 19 июня утром, однако к вечеру погода испортится. В пятницу будет сухо, облачность сменится ясным небом. В субботу условия будут переменчивыми, но без существенных осадков.

В Киеве в четверг будет пасмурно. В пятницу днем ​​ожидаются ливни, которые усилятся ближе к вечеру. В субботу возможны осадки с утра, но днем ​​дождь прекратится.

В целом прогноз погоды в Украине на 19–21 июня указывает на неустойчивый характер: в некоторых городах стоит подготовиться к дождю, а где-то наслаждаться солнцем. День летнего солнцестояния 21 числа принесет как тепло, так и народные приметы: богатая роса – к хорошему урожаю.

Так что, планируя свое время, не забудьте проверить не только температуру, но и влажность и ветер – эти детали могут существенно повлиять на ваш комфорт.

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