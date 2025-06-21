Гуманітарна допомога для пенсіонерів може допогти тим українцям, що опинилися в непростих життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні роздається волонтерами державних хабів та окремих благодійних фондів, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисну інформацію для тих, зто потребує підтримки.

Запоріжжя

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійним фондом Карітас Україна в рамках проєкту "Basic Needs". Він спрямований на підтримку пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у прифронтових населених пунктах.

Вона надається винятково у громадах, що перебувають під контролем України, розташованих на відстані до 50 км від лінії бойових дій, з обмеженим доступом до гуманітарної допомоги та населенням до 5 000 осіб.

Доступні форми підтримки:

Одноразова фінансова допомога — у розмірі 10 800 гривень на одну особу. Виплата здійснюється на особистий IBAN-рахунок заявника. Максимальний розмір підтримки для однієї родини становить до чотирьох грантів.

Медична гуманітарна допомога для пенсіонерів — фінансова підтримка призначена людям із тяжкими захворюваннями. Кошти можна використати виключно на придбання ліків, медичного обладнання, діагностичні послуги, лікування, реабілітацію або хірургічні втручання. Виплата також здійснюється на особистий банківський рахунок (IBAN).

Суми

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області роздається Управління соціального захисту населення міської ради.

Окрему увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам (ВПО) — їм надають довідки, допомогають з проживанням та сприяють соціальній адаптації.

Крім цього, фахівці управління забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, організовують санаторно-курортне лікування для пільгових категорій населення, зокрема ветеранів війни, та опікуються питаннями реабілітації дітей з інвалідністю.

Миколаїв

Громадська організація «МрійДій» продовжує активно надавати підтримку мешканцям Миколаївської області та Херсона, зосереджуючи свої зусилля на підтримці найвразливіших категорій населення.

Допомога спрямована передусім на:

пенсіонерів віком від 70 років;

внутрішньо переміщених осіб;

людей, які постраждали внаслідок обстрілів;

осіб з інвалідністю;

самотніх батьків;

багатодітні родини.

Щоб отримати допомогу, жителі Миколаївської області можуть звернутися за телефонами, вказаними у соціальних мережах організації. Усі необхідні контакти доступні на офіційній сторінці ГО «МрійДій» у Facebook.

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