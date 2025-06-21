Гуманитарная помощь для пенсионеров может помочь тем украинцам, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине раздается волонтерами государственных хабов и отдельных благотворительных фондов, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезную информацию для тех, кто нуждается в поддержке.

Запорожье

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительным фондом Каритас Украина в рамках проекта "Basic Needs". Он направлен на содействие пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в прифронтовых населенных пунктах.

Она предоставляется исключительно в общинах, находящихся под контролем Украины, расположенных в 50 км от линии боевых действий, с ограниченным доступом к гуманитарной помощи и населением до 5 000 человек.

Доступные формы:

Единовременное финансовое пособие — в размере 10 800 гривен на одного человека. Выплата производится на личный IBAN-счет заявителя. Максимальный размер поддержки одной семьи составляет до четырех грантов.

Медицинская - финансовая поддержка предназначена людям с тяжелыми заболеваниями. Средства можно использовать исключительно на приобретение лекарств, медицинское оборудование, диагностические услуги, лечение, реабилитацию или хирургические вмешательства.

Сумы

Гуманитарная помощь пенсионерам в Сумской области раздается Управление социальной защиты населения городского совета.

Отдельное внимание уделяется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) — им предоставляют справки, помогают с проживанием и способствуют социальной адаптации.

Кроме этого, специалисты управления обеспечивают лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, организуют санаторно-курортное лечение для льготных категорий населения, в том числе ветеранов войны, и занимаются вопросами реабилитации детей с инвалидностью.

Николаев

Общественная организация «МрійДій» продолжает активно оказывать поддержку жителям Николаевской области и Херсона, сосредотачивая свои усилия на поддержке самых уязвимых категорий населения.

Содействие направлено ​​прежде всего на:

пенсионеров в возрасте от 70 лет;

внутренне перемещенных лиц;

людей, пострадавших в результате обстрелов;

лиц с инвалидностью;

одиноких родителей;

многодетные семьи.

Чтобы получить помощь, жители Николаевской области могут обратиться по телефонам, указанным в социальных сетях организации. Все необходимые контакты доступны на официальной странице ОО «МрійДій» в Facebook.

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