Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні свідчить про змінні метеоумови, дощі й короткочасні прояснення.

Прогноз погоди у Харкові на 19–21 червня обіцяє помірно теплі дні, чергування ясного неба з хмарами, а також періодичні дощі, повідомляє Politeka.

Атмосферні коливання та нестійкі погодні умови збережуться протягом трьох діб, тож жителям міста варто планувати свої справи з урахуванням зміни погоди.

У четвер, 19 червня, синоптики прогнозують ясний ранок у Харкові, однак уже вдень небо затягне хмарами, які протримаються до самого вечора. Температура повітря вдень сягне +24°C, вночі — до +16°C. Опадів не очікується, вітер буде помірним — до 6,4 м/с.

Атмосферний тиск триматиметься в межах 742–745 мм рт. ст., а вологість повітря знижуватиметься від 77% до 39%. За народним календарем, день вважається сприятливим для роботи на землі — якщо ввечері літають жуки, то варто очікувати гарної погоди.

П’ятниця, 20 числа, принесе прохолоду та хмарне небо. Вночі температура впаде до +14°C, вдень — не перевищить +18°C. Вранці прогнозується дрібний дощ, який триватиме до вечора. Вітер посилиться до 7 м/с, а ймовірність опадів — понад 50%. У давнину вважали, що якщо цього дня тепло й ясно — зерно буде велике, а дощі обіцяють неврожай.

Субота, 21 червня, обіцяє бути похмурою, але ближче до вечора небо проясниться. Опади очікуються лише вдень. Температурний максимум — +18°C, нічні показники — близько +11°C. Вологість коливатиметься в межах 49–80%, а атмосферний тиск зростатиме. За повір’ям, якщо багато ранкової роси — чекай доброго врожаю. До того ж, саме 21 червня — день літнього сонцестояння, тож це найдовший день у році.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні свідчить про змінні метеоумови, дощі й короткочасні прояснення. Мешканцям радять тримати парасольки напохваті й не забувати про теплі речі для ранкових годин.

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