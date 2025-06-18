Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни свидетельствует о переменных метеоусловиях, дождях и кратковременных прояснениях.

Прогноз погоды в Харькове на 19-21 июня обещает умеренно теплые дни, чередование ясного неба с облаками, а также периодические дожди, сообщает Politeka.

Атмосферные колебания и неустойчивые погодные условия сохранятся в течение трех суток, так что жителям города следует планировать свои дела с учетом изменения погоды.

В четверг, 19 июня, синоптики прогнозируют ясное утро в Харькове, однако уже днем ​​небо затянет облаками, которые продержатся до самого вечера. Температура воздуха днем ​​составит +24°C, ночью - до +16°C. Осадков не ожидается, ветер будет умеренным – до 6,4 м/с.

Атмосферное давление будет держаться в пределах 742-745 мм рт. ст., а влажность воздуха будет снижаться от 77 до 39%. По народному календарю день считается благоприятным для работы на земле — если вечером летают жуки, то стоит ожидать хорошей погоды.

Пятница, 20 числа, принесет прохладу и пасмурное небо. Ночью температура упадет до +14°C, днем ​​не превысит +18°C. Утром прогнозируется мелкий дождь, который продлится до вечера. Ветер усилится до 7 м/с, а вероятность осадков - более 50%. В старину считали, что если в этот день тепло и ясно — зерно будет большим, а дожди обещают неурожай.

Суббота, 21 июня, обещает быть пасмурной, но ближе к вечеру небо прояснится. Осадки ожидаются только днем. Температурный максимум – +18°C, ночные показатели – около +11°C. Влажность будет колебаться в пределах 49–80%, а атмосферное давление будет увеличиваться. По поверью, если много утренней росы — жди хорошего урожая. К тому же именно 21 июня — день летнего солнцестояния, поэтому это самый длинный день в году.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни свидетельствует о переменных метеоусловиях, дождях и кратковременных прояснениях. Жителям советуют держать зонтики под рукой и не забывать о теплых вещах для утренних часов.

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