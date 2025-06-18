Місцевим мешканцям та гостям міста варто підготуватися до обмеження руху в Чернівцях, тож розповідаємо детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях охоплять одразу кілька важливих вулиць, повідомляє Politeka.

Причина стандартна, але важлива, адже будуть проводитись ремонтні та будівельно-монтажні роботи. Місто готується до заміни комунікацій, оновлення дорожнього покриття та покращення пішохідної інфраструктури.

І все це вимагатиме тимчасових, але суттєвих змін у проїзді транспорту. Обмеження руху в Чернівцях уже офіційно підтвердила міська рада. У повідомленні зазначається, що водіям доведеться враховувати зміни маршруту, адже з 17 червня перекрили ділянку на Руській, 289-Б.

Тут заплановано розкопку із заміною труби зливової мережі. Далі, з 17 числа і до середини липня триватимуть роботи на Авангардній неподалік будинку №7-А. Тут відбуватиметься поточний ремонт зливного перехвату.

А ще з 20 до 30 червня комунальники облаштовуватимуть підвищені пішохідні переходи на перехресті Миколи Лисенка, Фрідріха Шиллера та Лесі Українки.

Окремо варто згадати одну з центральних ділянок, яка стане повністю недоступною для транспорту на цілий місяць. Йдеться про вулицю Андрія Жуковського. Починаючи з 11 червня і аж до 19 липня її буде перекрито на відрізку від площі Філармонії до Богдана Хмельницького.

Основна причина такого тривалого перекриття — заміна газових мереж. Після завершення робіт комунальники обіцяють відновити не лише дорогу, а й тротуари. Завершення цих робіт заплановане на 23 липня.

Обмеження руху в Чернівцях завжди викликають певний дискомфорт у водіїв, особливо якщо йдеться про активні транспортні артерії. Тому, як завжди, доведеться набратися терпіння.

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