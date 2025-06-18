Местным жителям и гостям города следует подготовиться к ограничению движения в Черновцах, так что рассказываем подробнее.

Ограничения движения в Черновцах охватят сразу несколько важнейших улиц, сообщает Politeka.

Причина стандартная, но важна, ведь будут проводиться ремонтные и строительно-монтажные работы. Город готовится к замене коммуникаций, обновлению дорожного покрытия и улучшению пешеходной инфраструктуры.

И все это потребует временных, но существенных изменений в проезде транспорта. Ограничение движения в Черновцах официально подтвердил городской совет. В сообщении говорится, что водителям придется учитывать изменения маршрута, ведь с 17 июня перекрыли участок на Русской, 289-Б.

Здесь запланирована раскопка с заменой трубы ливневой сети. Далее, с 17 числа и до середины июля будут продолжаться работы на Авангардной недалеко от дома №7-А. Здесь будет проходить текущий ремонт сливного перехвата.

А еще с 20 по 30 июня коммунальщики будут обустраивать повышенные пешеходные переходы на перекрестке Николая Лысенко, Фридриха Шиллера и Леси Украинки.

Отдельно стоит упомянуть один из центральных участков, который станет полностью недоступным для транспорта на целый месяц. Речь идет об улице Андрея Жуковского. Начиная с 11 июня и вплоть до 19 июля она будет перекрыта на отрезке от площади Филармонии до Богдана Хмельницкого.

Основная причина столь длительного перекрытия — замена газовых сетей. После завершения работ коммунальщики обещают восстановить не только дорогу, но и тротуары. Завершение этих работ намечено на 23 июля.

Ограничения движения в Черновцах всегда вызывают определенный дискомфорт у водителей, особенно, если речь идет об активных транспортных артериях. Поэтому, как обычно, придется набраться терпения.

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