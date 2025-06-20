Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не прогнозується, проте експерти радять громадянам стежити за офіційною інформацією.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не зафіксовано, однак загальна ситуація на ринку залишається непередбачуваною, повідомляє Politeka.

Починаючи з 1 червня 2025 року, базова річна ціна на природний газ для побутових споживачів, яких обслуговує компанія «Нафтогаз України», залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Цей постачальник охоплює понад 98% домогосподарств країни, що становить більше 12 мільйонів споживачів.

Інші компанії пропонують річні ціни в межах 7,79–9,99 грн за кубометр. Водночас, місячні розцінки мають значно ширший діапазон — від 8,46 до 25 грн за куб, залежно від ситуації на ринку. Проте важливо зазначити, що базовими є саме річні тарифи, і постачальники не мають права самостійно переводити абонентів з річного тарифу на місячний без їхньої згоди.

Відповідно до меморандуму, підписаного між Україною та Міжнародним валютним фондом, уряд зобов’язаний упродовж шести місяців після завершення воєнного стану розробити механізм лібералізації енергетичного ринку.

Це включатиме ймовірне поступове зростання вартості енергоносіїв, з урахуванням нової методики тарифоутворення та соціальних гарантій для вразливих верств населення.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не прогнозується, проте експерти радять громадянам стежити за офіційною інформацією. Після завершення дії воєнного стану можливі коригування цін, що будуть визначатися національними регуляторами з урахуванням ринкових змін і наявності підтримки для енергетичних підприємств.

Запоріжці вже зараз мають змогу обирати найвигідніші умови постачання, аби заздалегідь підготуватися до можливих змін на енергетичному ринку.

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