Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не прогнозируется, однако эксперты советуют гражданам следить за официальной информацией.

Повышение тарифов на газ в Запорожье не зафиксировано, однако общая ситуация на рынке остается непредсказуемой, сообщает Politeka.

Начиная с 1 июня 2025 года, базовая годовая цена на природный газ для бытовых потребителей, обслуживаемых компанией «Нафтогаз Украины», остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Этот поставщик включает более 98% домохозяйств страны, что составляет более 12 миллионов потребителей.

Остальные компании предлагают годовые цены в пределах 7,79–9,99 грн за кубометр. В то же время, месячные расценки имеют более широкий диапазон — от 8,46 до 25 грн за куб, в зависимости от ситуации на рынке. Однако важно отметить, что базовыми являются именно годовые тарифы, и поставщики не имеют права самостоятельно переводить абонентов по годовому тарифу на месячный без их согласия.

Согласно меморандуму, подписанному между Украиной и Международным валютным фондом, правительство обязано в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать механизм либерализации энергетического рынка.

Это будет включать вероятный постепенный рост стоимости энергоносителей, с учетом новой методики тарифообразования и социальных гарантий для уязвимых слоев населения.

Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не прогнозируется, однако эксперты советуют гражданам следить за официальной информацией. После завершения военного положения возможны корректировки цен, которые будут определяться национальными регуляторами с учетом рыночных изменений и наличия поддержки для энергетических предприятий.

Запорожцы уже сейчас могут выбирать самые выгодные условия поставки, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям на энергетическом рынке.

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