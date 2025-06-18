Місцевим мешканцям варто підготуватися до обмеження руху в Києві, адже це на тривалий час створить деякі незручності.

Обмеження руху в Києві торкнуться одного з важливих транспортних вузлів столиці, повідомляє Politeka.

Як інформують у КК «Київавтодор», вже з 18 червня на перетині вулиць Бойчука та Саперно-Слобідської стартують масштабні протиаварійні роботи. Через це проїзд на шляхопроводі буде частково закритий майже до самого Нового року.

Обмеження руху в Києві стосуватимуться шляхопроводу, який потребує невідкладного втручання. Роботи триватимуть аж до 31 грудня 2025 року. За цей час КП «Київавтошляхміст» планує провести повний цикл аварійно-відновлювальних заходів.

Обмеження руху в Києві триватимуть у два етапи. На першому перекриють проїзд на частині другої та третьої смуг з обох боків шляхопроводу. Далі перейдуть до першої та другої смуг. Паралельно виконуватимуть ремонти й на пішохідних частинах. Тобто, незручності зачеплять як водіїв, так і пішоходів.

У «Київавтодор» наголошують, що такі заходи необхідні, аби гарантувати безпеку. Стан конструкції шляхопроводу потребує оновлення, а тому це не можна відкладати.

Комунальники вибачаються за тимчасові труднощі та закликають жителів і гостей столиці планувати маршрути з урахуванням обстановки на цій ділянці.

Перекриття доріг можуть створювати певні затори, особливо у години пік. Водіям рекомендують за можливості об’їжджати зону проведення ремонтних заходів або пересісти на громадський транспорт.

Мешканцям прилеглих районів радять уважно стежити за повідомленнями про зміни організації проїзду. Якщо ви часто проїжджаєте перехрестя Бойчука і Саперно-Слобідської, варто заздалегідь врахувати всі нюанси.

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