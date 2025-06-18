Местным жителям следует подготовиться к ограничению движения в Киеве, ведь это надолго создаст некоторые неудобства.

Ограничения движения в Киеве затронут один из важных транспортных узлов столицы, сообщает Politeka.

Как передают в УК «Киевавтодор», уже с 18 июня на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской стартуют масштабные противоаварийные работы. Поэтому проезд на путепроводе будет частично закрыт почти до самого Нового года.

Ограничения движения в Киеве будут касаться путепровода, требующего безотлагательного вмешательства. Работы будут продолжаться до 31 декабря 2025 года. За это время КП «Киевавтодоргород» планирует провести полный цикл аварийно-восстановительных мероприятий.

Ограничения движения в Киеве продлятся в два этапа. На первом перекроют проезд на части второй и третьей полос по обе стороны путепровода. Далее перейдут к первой и второй полосам. Параллельно будут выполняться ремонты и на пешеходных частях. То есть, неудобства тронут как водителей, так и пешеходов.

В «Киевавтодоре» отмечают, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность. Состояние конструкции путепровода требует обновления, поэтому это нельзя откладывать.

Коммунальщики приносят извинения за временные трудности и призывают жителей и гостей столицы планировать маршруты с учетом обстановки на этом участке.

Перекрытия дорог могут создавать определенные пробки, особенно в часы пик. Водителям рекомендуют по возможности объезжать зону проведения ремонтных мероприятий или пересесть на общественный транспорт.

Жителям близлежащих районов советуют внимательно следить за сообщениями об изменениях организации проезда. Если вы часто проезжаете перекресток Бойчука и Саперно-Слободской, стоит заранее учесть все нюансы.

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